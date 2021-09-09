У Києві хлопець бігав дахами автомобілів: з'явилося відео

Пошкоджено близько 10 автівок.

У Києві хлопець бігав дахами автомобілів, які стояли у заторі.

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Інцидент стався у середу, 8 вересня, на проспекті Перемоги.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

Хлопця затримали небайдужі очевидці. Він поводився неадекватно.

"Кажуть, що або психоз якийсь, або перебрав з наркотиками… Так чи інакше, пошкоджено близько 10 автівок. Дострибався", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Києві біля Лаври двоє п'яних хлопців розбили скло у тролейбусі, а потім побили водія і перехожого через зауваження.

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