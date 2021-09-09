У Києві хлопець бігав дахами автомобілів: з'явилося відео

Пошкоджено близько 10 автівок.
У Києві хлопець бігав дахами автомобілів, які стояли у заторі.
Інцидент стався у середу, 8 вересня, на проспекті Перемоги.
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
Хлопця затримали небайдужі очевидці. Він поводився неадекватно.
"Кажуть, що або психоз якийсь, або перебрав з наркотиками… Так чи інакше, пошкоджено близько 10 автівок. Дострибався", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, у Києві біля Лаври двоє п'яних хлопців розбили скло у тролейбусі, а потім побили водія і перехожого через зауваження.