У Києві чутно вибухи: в чому причина

У Києві лунає тривога через загрозу ударних БпЛА.
У Києві лунають вибухи. У столиці працює ППО.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
"У Повітряних силах повідомили про дрон над містом" – йдеться в повідомленні.
Влада закликала переребувати киян у безпечних місцях.
Повітряна тривога також лунає у: Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також, в АР Крим.
Нагадаємо, у Києві чоловік "замінував" будівлю в урядовому кварталі.
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