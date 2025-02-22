У Києві чутно вибухи: в чому причина

У Києві лунає тривога через загрозу ударних БпЛА.

У Києві лунають вибухи. У столиці працює ППО.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Повітряних силах повідомили про дрон над містом" – йдеться в повідомленні.

Влада закликала переребувати киян у безпечних місцях.

Повітряна тривога також лунає у: Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також, в АР Крим.

Мапа повітряних тривог станом на 22 лютого / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Києві чоловік "замінував" будівлю в урядовому кварталі.

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