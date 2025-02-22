У Києві погіршилася якість повітря: в КМДА звернулися до містян

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря через підвищену концентрацію пилу.

Про це повідомило КМДА.

"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу) через маловітряну погоду", — йдеться в повідомленні.

Що варто робити:

уникати тривалого перебування на вулиці;

зачинити вікна та двері;

пити більше води;

використовувати очищувач повітря (якщо він є) на максимальному режимі.

Нагадаємо, київська влада відреагувала на стрим Reuters з Майдану.

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