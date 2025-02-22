У Києві погіршилася якість повітря: в КМДА звернулися до містян

Причиною погіршення повітря стала маловітряна погода.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря через підвищену концентрацію пилу.
Про це повідомило КМДА.
"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу) через маловітряну погоду", — йдеться в повідомленні.
Що варто робити:
- уникати тривалого перебування на вулиці;
- зачинити вікна та двері;
- пити більше води;
- використовувати очищувач повітря (якщо він є) на максимальному режимі.
Нагадаємо, київська влада відреагувала на стрим Reuters з Майдану.
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