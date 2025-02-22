Уламки БпЛА спричинили пожежу та руйнування у Соломʼянському районі Києва — Кличко

У Соломʼянському район Києва впали уламки ворожого безпілотника та спричинили руйнування.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, пожежа на території приватної забудови. Є руйнування", - заявив Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили дану інформацію.

"Падіння уламків БПЛА на відкриту територію приватної садиби в Соломʼянському районі спричинило загоряння дерева на площі 3 м.кв. Пожежу ліквідовано" - йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, що вибухова хвиля пошкодила вікна в будинку навпроти. Потерпілих немає.

Раніше повідомлялося, що у Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника загинув 60-річний чоловік.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 22 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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