Уламки БпЛА спричинили пожежу та руйнування у Соломʼянському районі Києва — Кличко

На місці падіння уламків працюють всі необхідні служби.
У Соломʼянському район Києва впали уламки ворожого безпілотника та спричинили руйнування.
Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.
"У Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, пожежа на території приватної забудови. Є руйнування", - заявив Кличко.
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили дану інформацію.
"Падіння уламків БПЛА на відкриту територію приватної садиби в Соломʼянському районі спричинило загоряння дерева на площі 3 м.кв. Пожежу ліквідовано" - йдеться у повідомленні.
У КМВА додали, що вибухова хвиля пошкодила вікна в будинку навпроти. Потерпілих немає.
Раніше повідомлялося, що у Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника загинув 60-річний чоловік.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 22 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
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