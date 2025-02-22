В Киеве слышны взрывы: в чем причина

В Киеве раздается тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
В Киеве раздаются взрывы. В столице работает ПВО.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного.
"В Воздушных силах сообщили о дроне над городом" – говорится в сообщении.
Власти призвали перегладить киевлян в безопасных местах.
Воздушная тревога также звучит в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в АР Крым.
Напомним, в Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале.
Читайте также: