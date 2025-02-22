В Киеве слышны взрывы: в чем причина

В Киеве раздаются взрывы. В столице работает ПВО.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

"В Воздушных силах сообщили о дроне над городом" – говорится в сообщении.

Власти призвали перегладить киевлян в безопасных местах.

Воздушная тревога также звучит в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в АР Крым.

Карта воздушных тревог на 22 февраля / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, в Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале.

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