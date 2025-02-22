Вночі росіяни вдарили дронами по Київщині: що відомо про жертв і наслідки (фото)

Вночі проти суботи, 22 лютого, російські військові атакували безпілотниками Київську область. Загинула щонайменше одна людина. Є руйнування.

Про це повідомили у Нацполіції та ДСНС.

За інформацією рятувальників, у результаті російської атаки загинула людина 1962 року народження. Окрім того, виникла пожежа в складському приміщенні. Також пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення дитячого садочка, навчального закладу, магазину та кілька автомобілів.

У Нацполіції уточнили, що займання складського приміщення сталося у Бориспільському районі. Крім того, пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки.

Своєю чергою, в "Укрзалізниці" наголосили, що загиблий - це черговий по переїзду в Бориспільському районі. Він загинув на своєму робочому місці внаслідок падіння БпЛА. За інформацією компанії, рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю. Поїзди курсують за розкладом.

Фото

Наслідки атаки РФ на Київську область вночі 22 лютого. / Фото: ДСНС у Київській області

Наслідки атаки РФ на Київську область вночі 22 лютого. / Фото: ДСНС у Київській області

Наслідки атаки РФ на Київську область вночі 22 лютого. / Фото: ДСНС у Київській області

Як повідомлялося, вночі російські війська вдарили по підприємству в Кіровоградській області. Відомо, що минулося без потерпілих.

Читайте також: