У Києві чоловік влаштував стрілянину через конфлікт на дорозі: фото

У суботу, 22 лютого, у Києві виник конфлікт між водіями автомобілів Hyundai і Mitsubishi. При цьому водій Mitsubishi дістав пістолет, вистрелив у напрямку опонента і втік з місця пригоди.

Як повідомили у Патрульній поліції, правопорушника вдалося розшукати і затримати.

Автомобіль утікача зупинили в Солом’янському районі столиці.

“Водій поводився агресивно, тож його затримали й викликали слідчих для з’ясування всіх обставин події. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет”, - йдеться у повідомленні.

Вилучена зброя / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

За цим фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ.

Нагадаємо, раніше у Києві водій авто вистрелив кур’єрові в голову через конфлікт на дорозі.

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