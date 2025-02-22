У Києві чоловік влаштував стрілянину через конфлікт на дорозі: фото

Правопорушника вдалося розшукати і затримати.
У суботу, 22 лютого, у Києві виник конфлікт між водіями автомобілів Hyundai і Mitsubishi. При цьому водій Mitsubishi дістав пістолет, вистрелив у напрямку опонента і втік з місця пригоди.
Як повідомили у Патрульній поліції, правопорушника вдалося розшукати і затримати.
Автомобіль утікача зупинили в Солом’янському районі столиці.
“Водій поводився агресивно, тож його затримали й викликали слідчих для з’ясування всіх обставин події. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет”, - йдеться у повідомленні.
За цим фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ.
Нагадаємо, раніше у Києві водій авто вистрелив кур’єрові в голову через конфлікт на дорозі.
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