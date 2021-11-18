У Києві чоловік через ревнощі зарізав знайомого (фото)

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

У Києві затримали 45-річного чоловіка, який через ревнощі зарізав 33-річного знайомого. Він наніс йому чотири ножові поранення в шию та груди під час застілля.

Про це 18 листопада повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

Пригода сталася у квартирі на проспекті Маяковського. Тіло чоловіка виявила його мати та викликала правоохоронців. Оперативники встановили особи гостей та подробиці трагедії.

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З'ясувалося, що між чоловіками виник конфлікт через ревнощі до спільної знайомої, коли вони розпивали спиртні напої. Унаслідок зловмисник завдав опоненту кілька ударів ножем. Імовірне знаряддя вбивства зі слідами крові вилучили з місця злочину та відправили на експертизу.

Правопорушника затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Чоловіка помістили під варту. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що у Рівненській області чоловік жорстоко побив іншого через ревнощі. Він побачив його на вулиці поруч з дружиною. За скоєне зловмисник проведе у в'язниці 5 років.

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