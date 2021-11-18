У Києві комунальник "стриже" опале листя газонокосаркою: відео

Курйозну ситуацію зафіксували на Нивках.

У Києві комунальник "стриже" опале листя газонокосаркою.

Курйозну ситуацію зафіксували на Нивках.

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Відповідне відео оприлюднив паблік "Київ без цензури".

"Комунальники продовжують косити опале листя. Нивки", - йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, минулої зими у Києві комунальники вирішили постригти газон під снігом. Двоє чоловіків з газонокосарками працювали уздовж каналу на Русанівці.

А літом комунальниця стригла землю газонокосаркою.

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