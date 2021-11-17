Вбив та розчленував свою матір: у Києві прокуратура наполягає на примусовому лікуванні чоловіка

Вбив та розчленував свою матір: у Києві прокуратура наполягає на примусовому лікуванні чоловіка

Киянину потрібна госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б його небезпечну поведінку.

У Києві прокуратура наполягає на примусовому лікуванні чоловіка, який вбив та розчленував свою матір.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, який вчинив вбивство своєї матері", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася у 13 травні. Тоді чоловік, перебуваючи у власній квартирі, завдав 64-річній матері численні удари по голові, заподіявши ій смерть. Після цього за допомогою пилки розчленував тіло та викинув його частини.

Потім чоловік утік, але був затриманий працівниками поліції на території Київської області.

У кримінальному провадженні зібрані достатні докази щодо винуватості чоловіка у вчиненні умисного вбивства. Проте, результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що на момент вчинення інкримінованого правопорушення він за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками лікарів, наразі психічний стан чоловіка не змінився і він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б його небезпечну поведінку.

Враховуючи викладене, до суду внесено клопотання про застосування стосовно чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Відповідне клопотання скеровано на розгляд Подільського районного суду м. Києва.

Нагадаємо, що у Полтавській області за жорстоке вбивство батьків судили чоловіка. Він отримав довічне ув’язнення.

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