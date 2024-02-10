У Києві батько зґвалтував рідну доньку під час перегляду фільму

Дівчина розповіла про все матері.

У Києві до 10 років за ґратами засуджено батька за зґвалтування власної доньки.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"40-річний киянин запросив 14-річну доньку до себе у вихідний, оскільки з родиною не мешкав. Під час перегляду кінофільму, погрожуючи дитині, вчинив зґвалтування. Дівчинка повідомила про все, що трапилось, матері", - йдеться у повідомленні.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Дарницької окружної прокуратури суд визнав киянина винним у зґвалтуванні неповнолітньої доньки (ч. 3 ст. 152 КК України).

Колегією суддів Дарницького районного суду міста Києва за зґвалтування неповнолітньої обвинуваченого засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.

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