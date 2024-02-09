У метро Києва закрили на вхід низку станцій: що сталося (відео)

На станції "Театральна" літня жінка потрапила на колії.

У п’ятницю, 9 лютого, станції столичного метрополітену "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинили на вхід. Причиною стало падіння людини на колії.

Про це повідомили у КМДА.

“Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова", - йдеться у повідомленні.

У КМДА пояснили, що на станції "Театральна" пасажир потрапив на колії, тож на місці події працюють відповідні служби.

Вже о 15:06 рух поїздів "червоною" лінією метро було відновлено у звичайному режимі.

Згодом в соціальних мережах з’явилося відео, як рятувальники супроводжують по перону станції київського метро літню жінку, додаючи, що вона "любить гуляти по коліях”.

Як виявилося, цього дня вона впала на колії, зупинивши на короткий час рух між кількома станціями на “червоній” гілці київського метрополітену.

У Києві жінка зупинила рух потягів на “червоній” гілці метро

"На платформі літній жінці (1961 року народження) стало зле та вона впала на колії. Поліція дістала потерпілу з колій та надала необхідну допомогу. Серйозних травм не виявлено. Жінку передали лікарям", - повідомили ТСН.ua в поліції метрополітену.

Нагадаємо, раніше у Мережі поширилося відео, на якому автор стверджує, що військовому стало зле через контузію, а медики, які прибули на місце, нібито боялися до нього підходити надавати допомогу.

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