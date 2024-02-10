У Києві на місяць перекриють рух розв'язкою біля Дегтярівського мосту – мапа

Рух транспорту перекриють на з’їздах із вулиць Олени Теліги та Дегтярівської.

У Києві від суботи, 10 лютого, та до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту.

Про це повідомляє КМДА.

Рух транспорту буде перекрито ділянкою розв’язки на перетині вулиць Дегтярівська та Олександра Довженка.

"Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки. Про це повідомляє КК "Київавтодор", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:

із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");

із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").

Перекриття руху транспорту розв'язкою біля Дегтярівського мосту / Фото: КМДА

Увесь комплекс робіт на обʼєкті дорожники планують завершити до кінця травня цього року.

Нагадаємо, у Києві блокпостів стане більше – роздавання повісток чи нова загроза від росіян.

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