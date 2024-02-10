В Киеве отец изнасиловал родную дочь во время просмотра фильма

В Киеве к 10 годам тюрьмы приговорен отец за изнасилование собственной дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"40-летний киевлянин пригласил 14-летнюю дочь к себе в выходной, поскольку с семьей не жил. Во время просмотра кинофильма, угрожая ребенку, совершил изнасилование. Девочка сообщила обо всем, что случилось, матери", — говорится в сообщении.

При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры суд признал киевлянина виновным в изнасиловании несовершеннолетней дочери (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Коллегией судей Дарницкого районного суда города Киева за изнасилование несовершеннолетней обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке было всего 8 лет.

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