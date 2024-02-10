Відставка Залужного: німецькі генерали таємно відвідали Київ – BILD

В одному з готелів Києва, 8 лютого, коли президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, помітили високопоставлених генералів Німеччини.

Про пише BILD.

На запит видання до Міноборони Німеччини там відповіли, що в Україні перебувають генерал-майор Крістіан Фройдінг та генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройєр.

Крістіан Фройдінг них очолює робочу групу з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини. Карстен Бройєр – один із головних воєначальників ФРН та довірена особа міністра оборони.

"Вони прибули до Києва таємно на запрошення головкома ЗСУ Валерія Залужного. Однак у четвер днем Володимир Зеленський відправив його у відставку", - пише BILD.

У Міноборони Німеччини заявили, що метою візиту був "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики".

Як пише оглядач BILD Хаген Мейр, візит може прискорити переговори щодо військової співпраці між Берліном та Києвом.

Німецька газета WELT am SONNTAG 10 лютого опублікувала інтерв'ю з Карстеном Бройєром, який заявив, що армія Німеччини має бути готова до війни вже за п'ять років.

"Для цього насамперед потрібен такий намір. Я бачу його у Путіна, судячи з того, що він говорить і пише, а також щодо його дій в Україні… Ми бачили, що рішенням Держдуми Росія перейшла на військову економіку. Тож їхній потенціал зараз зростає", - висловився Бройєр про можливий конфлікт Росії з НАТО.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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