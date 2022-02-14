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Стріляв по вікнах Офісу президента: у Києві затримали чоловіка

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Стріляв по вікнах Офісу президента: у Києві затримали чоловіка

УНІАН

Мотиви вчинку поки невідомі.

У Києві затримали 32-річного чоловіка, який металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента

Про це 14 лютого повідомила пресслужба Національної поліції.

У результаті було пошкоджено скло двох вікон будівлі. Киянина доставили до районного управління поліції. Мотиви вчинку поки невідомі.

Після перевірки діям чоловіка буде надана правова кваліфікація. 

Нагадаємо, що під стінами Офісу президента студенти Київських вишів сьогодні вимагали звільнити міністра освіти України Сергія Шкарлета. 

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