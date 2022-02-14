У Києві можуть злетіти ціни на таксі: водії оголосили страйк і вимагають підняти тарифи

У Києві можуть злетіти ціни на таксі: водії оголосили страйк і вимагають підняти тарифи

З ініціативою виступили водії шести служб.

У Києві та інших містах України 14 лютого водії таксі оголосили страйк та вимагають підняти тарифи. Це може призвести до здорожчання проїзду.

Про це йдеться у Сніданку з 1+1.

Водії зібралися близько дев'ятої ранку на вулиці Борщагівській. Зазначимо, що страйкують не всі служби. Тому хвилюватися, що сьогодні не буде чим добратися, не варто.

Також читайте Скільки треба заробляти для комфортного життя у Києві: ціни та думки киян

З ініціативою підняти тарифи на проїзд виступили водії шести служб, так званих агрегаторів. Тобто, тих які ми звикли викликати через додаток у смартфоні. Це по суті водії компаній, які не є класичними таксі, а лише з’єднують водія і пасажира.

Таксисти пояснюють, страйкують проти сервісів, на які працюють. Бо ті забирають у них занадто велику частину заробітку.

"Дуже важко ремонт здійснювати, подивіться на якість доріг. Від того, що я заробив, отримую 55%. З них я ще заправляюсь. Тобто так, для підтримки штанів", - розповів столичний таксист Андрій.

Чоловік пояснив, окрім обслуговування та заправки машини, хоче достатньо заробляти. Єдиний вихід – підняти тарифи.

Голова таксомоторної асоціації України Андрій Антонюк розповів, що ціни можуть бути вигідними і водіям і пасажирам, коли їх будуть встановлювати перевізники спільно з місцевою владою в кожному місті індивідуально. На це повинні бути закони. І вони мають вимагати від агрегатора нести відповідальність за життя та здоров’я пасажирів.

У Києві водії колоною вирушать до офісів компаній. В інших містах України – водії на знак протесту просто не будуть брати замовлення. Про участь в акції заявили 5000 учасників.

Нагадаємо, що на дорогах Києва помітили елітний автомобіль Bentley Flying Spur в одній із служб таксі. Викликати таку автівку коштуватиме мінімум 900 гривень.

Обережно, небезпечний таксист: як убезпечити свою поїздку на таксі

Читайте також: