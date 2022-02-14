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У Києві можуть злетіти ціни на таксі: водії оголосили страйк і вимагають підняти тарифи

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У Києві можуть злетіти ціни на таксі: водії оголосили страйк і вимагають підняти тарифи

pixabay.com

З ініціативою виступили водії шести служб.

У Києві та інших містах України 14 лютого водії таксі оголосили страйк та вимагають підняти тарифи. Це може призвести до здорожчання проїзду.

Про це йдеться у Сніданку з 1+1.

Водії зібралися близько дев'ятої ранку на вулиці Борщагівській. Зазначимо, що страйкують не всі служби. Тому хвилюватися, що сьогодні не буде чим добратися, не варто.

З ініціативою підняти тарифи на проїзд виступили водії шести служб, так званих агрегаторів. Тобто, тих які ми звикли викликати через додаток у смартфоні. Це по суті водії компаній, які не є класичними таксі, а лише з’єднують водія і пасажира.

Таксисти пояснюють, страйкують проти сервісів, на які працюють. Бо ті забирають у них занадто велику частину заробітку.

"Дуже важко ремонт здійснювати, подивіться на якість доріг. Від того, що я заробив, отримую 55%. З них я ще заправляюсь. Тобто так, для підтримки штанів", - розповів столичний таксист Андрій.

Чоловік пояснив, окрім обслуговування та заправки машини, хоче достатньо заробляти. Єдиний вихід – підняти тарифи.

Голова таксомоторної асоціації України Андрій Антонюк розповів, що ціни можуть бути вигідними і водіям і пасажирам, коли їх будуть встановлювати перевізники спільно з місцевою владою в кожному місті індивідуально. На це повинні бути закони. І вони мають вимагати від агрегатора нести відповідальність за життя та здоров’я пасажирів.

У Києві водії колоною вирушать до офісів компаній. В інших містах України – водії на знак протесту просто не будуть брати замовлення. Про участь в акції заявили 5000 учасників.

Нагадаємо, що на дорогах Києва помітили елітний автомобіль Bentley Flying Spur в одній із служб таксі. Викликати таку автівку коштуватиме мінімум 900 гривень.

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