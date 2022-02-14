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Стрелял по окнам Офиса президента: в Киеве задержали мужчину

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Стрелял по окнам Офиса президента: в Киеве задержали мужчину

УНІАН

Мотивы поступка пока неизвестны.

В Киеве задержали 32-летнего мужчину, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента.

Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В результате было повреждены стекла двух окон здания. Киевлянина доставили в районное управление полиции. Мотивы поступка пока неизвестны.

После проверки действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, что под стенами Офиса президента студенты Киевских вузов сегодня требовали уволить министра образования Украины Сергея Шкарлета.

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