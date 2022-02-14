Загроза військового нападу: Кличко розповів, як готується Київ

Об’єкти критичної інфраструктури працюють у режимі підготовки до роботи в умовах НС.

У Києві через загрозу військового нападу забезпечили додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ. В постійній роботі знаходяться 3-4 блоки.

Про це 14 лютого під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що це дозволить у складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання міста. Насамперед воно необхідне для медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури та соціальних установ.

Крім того, у Києві створили запаси палива, встановили електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медустанов, аварійних служб та ТЕЦ на період до 10 діб.

Об’єкти критичної інфраструктури працюють у режимі підготовки до роботи в умовах НС. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету.

"У Києві створені комісії з питань евакуації населення – на рівні КМДА та в кожному районі. План евакуації визначає місця розташування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", - додав Кличко.

Нагадаємо, що на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній КМДА.

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