Хрещатик у темряві: чому в центрі та околицях Києва немає світла

Фахівці планують відновити постачання електроенергії до опівночі 13 лютого.
У центрі Києва та на прилежних вулицях столиці немає електропостачання. Причина - аварійне вимкнення світла.
Про це повідомляють на сайті ДТЕК Київські електромережі.
Відповідно до інформації, світла немає на деяких вулицях у Печерському, Голосіївському, Шевченківському районах. Вимнення сталося пізно ввечері - в 22-й годині.
Мешканці таких вулиць залишилися без електроенергії:
- Хрещатик, вул. (Печерський)
- Басейна, вул. (Печерський)
- Батумська, вул. (Голосіївський)
- Гвардійська, вул. (Голосіївський)
- Дарвіна, вул. (Печерський)
- Естонська, вул. (Шевченківський)
- Кропивницького, вул. (Печерський)
- Круглоуніверситетська, вул. (Печерський)
- Крутий, узв. (Печерський)
- Сквирська, вул. (Голосіївський)
Зазначається, що фахівці планують відновити постачання електроенергії до опівночі 13 лютого.
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