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Хрещатик у темряві: чому в центрі та околицях Києва немає світла

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Хрещатик у темряві: чому в центрі та околицях Києва немає світла

УНІАН

Фахівці планують відновити постачання електроенергії до опівночі 13 лютого.

У центрі Києва та на прилежних вулицях столиці немає електропостачання. Причина - аварійне вимкнення світла.

Про це повідомляють на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Відповідно до інформації, світла немає на деяких вулицях у Печерському, Голосіївському, Шевченківському районах. Вимнення сталося пізно ввечері - в 22-й годині. 

Мешканці таких вулиць залишилися без електроенергії:

  • Хрещатик, вул. (Печерський)
  • Басейна, вул. (Печерський)
  • Батумська, вул. (Голосіївський)
  • Гвардійська, вул. (Голосіївський)
  • Дарвіна, вул. (Печерський)
  • Естонська, вул. (Шевченківський)
  • Кропивницького, вул. (Печерський)
  • Круглоуніверситетська, вул. (Печерський)
  • Крутий, узв. (Печерський)
  • Сквирська, вул. (Голосіївський)

Зазначається, що фахівці планують відновити постачання електроенергії до опівночі 13 лютого.

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