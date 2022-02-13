Хрещатик у темряві: чому в центрі та околицях Києва немає світла

Хрещатик у темряві: чому в центрі та околицях Києва немає світла

Фахівці планують відновити постачання електроенергії до опівночі 13 лютого.

У центрі Києва та на прилежних вулицях столиці немає електропостачання. Причина - аварійне вимкнення світла.

Про це повідомляють на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Відповідно до інформації, світла немає на деяких вулицях у Печерському, Голосіївському, Шевченківському районах. Вимнення сталося пізно ввечері - в 22-й годині.

Мешканці таких вулиць залишилися без електроенергії:

Хрещатик, вул. (Печерський)

Басейна, вул. (Печерський)

Батумська, вул. (Голосіївський)

Гвардійська, вул. (Голосіївський)

Дарвіна, вул. (Печерський)

Естонська, вул. (Шевченківський)

Кропивницького, вул. (Печерський)

Круглоуніверситетська, вул. (Печерський)

Крутий, узв. (Печерський)

Сквирська, вул. (Голосіївський)

Зазначається, що фахівці планують відновити постачання електроенергії до опівночі 13 лютого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.