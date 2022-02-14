У Києві п'яний таксист врізався у маршрутку, з якої виходили пасажири: відео

Вміст алкоголю у крові таксиста майже у 14 разів перевищував допустиму норму.

У Києві п'яний таксист врізався у маршрутку, з якої виходили пасажири.

ДТП сталася на проспекті Перемоги.

Про це повідомив паблік "Типовий Київ" та оприлюднив відповідне відео.

За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

"На проспекті Перемоги сталася автотроща таксі та маршрутки. Схоже, що водій таксі з самого ранку прийняв трішки "пивка для ривка" та не впорався з керуванням. Гонщик влетів у маршрутку, з якої виходили пасажири. А далі драгер показав у чоловіка 2,76 проміле", - йдеться у дописі під відео.

До слова, 2,76 проміле - це майже у 14 разів більше допустимої норми.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, у Києві на Осокорках водій кросовера Toyota заїхав у Дніпро. Виявилось, що керманич був п'яним.

Читайте також: