Кличко попросив бізнес допомогти Києву через військову загрозу: що можна зробити

Кличко попросив бізнес допомогти Києву через військову загрозу: що можна зробити

Мер пояснив, що робити, якщо ви хочете допомогти місту.

Мер Києва Віталій Кличко попросив представників українського та іноземного бізнесу допомогти місту в умовах військової загрози.

Про це він 14 лютого заявив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, допомога від бізнесу знадобиться для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури у випадку НС, кращого оснащення резервістів та забезпечення потреб людей у разі військового нападу.

"Я вдячний тим, хто вже сам звертається і питає: як я можу допомогти? І вдячний дипломатам іноземних держав, які теж пропонують допомогу", - наголосив Кличко.

Мер зазначив, якщо ви хочете допомогти місту - звертайтеся в Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, що у Києві через загрозу військового нападу забезпечили додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ. В постійній роботі знаходяться 3-4 блоки.

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