Сніг та мороз до -4: у Києві прогнозують похолодання

Сніг та мороз до -4: у Києві прогнозують похолодання

Сніг буде йти весь тиждень.

У Києві, згідно з прогнозом синоптиків, до кінця тижня, 4 грудня, кожного дня йтиме сніг. Температура повітря опуститься до -4 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у вівторок, 30 листопада, вночі очікується мокрий сніг та похолодання до +1 градуса. Вдень хмарно, без істотних опадів, температура повітря +1 +3 градуси. Вітер західний, 7-12 м/с.

Мокрий сніг не припинятиметься в середу, 1 грудня. Температура повітря близько +1 -1 градуса. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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У вівторок, 2 грудня, сніг прогнозують лише вночі. Температура повітря 0 -2 градуси, вдень +5 +7 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У п'ятницю, 3 грудня, трохи потеплішає. Вдень прогнозується +3 +5 градусів, вночі +1 +3. Зранку йтиме мокрий сніг. Вітер північно-західного напрямку 7-12 м/с.

Вночі в суботу, 4 грудня, вночі піде сніг і приморозить. Температура повітря опуститься до -2 -4 градусів. Вдень хмарно та без опадів, -1 +1 градус. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 листопада, в Україні буде дуже вітряна погода, на заході очікуються мороз та сніг, на сході та півдні - вдень до 11 градусів тепла.

Погода в Україні: найхолодніше буде на заході, півночі та у центрі - там очікують морози та сніг

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