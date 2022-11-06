Синоптики попереджають про густий туман в Києві

Туман був у Києві напередодні, 5 листопада.

Українські синоптики повідомляють про небезпечні метеорологічні явища у Києві - туман. Він протримається до кінця неділі, 6 листопада.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Зазначається, що найближчим часом українську столицю знову накриє туман. До слова, туман був у Києві і напередодні, 5 листопада.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 6 листопада туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що неділя у Києві буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-10°.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, листопад цього року, ймовірно, буде теплим. Територія України буде перебувати в основному під впливом антициклонів. Щодо опадів, то їхня кількість, за його прогнозом, буде нижчою за кліматичну норму на 15– 0%, у західній частині близькою до норми.

Читайте також: