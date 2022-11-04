Якщо ви застрягли в ліфті через вимкнення світла: мешканцям Києва пояснили алгоритм дій

Варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення.

Мешканців Києва закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.

Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення.

Про це йдеться на сайті КМДА.

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Зазначається, що через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

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Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.

Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.

Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

У КМДА нагадали, що зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт. Цей аркуш варто сфотографувати заздалегідь або записати собі вказані там телефони.

Якщо такої інформації немає, то треба звернутися до керівної компанії, ОСББ чи ЖЕКу, який обслуговує будинок.

Нагадаємо, у Києві тривають стабілізаційні вимкнення електрики. Окупанти вже кілька разів завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Київщини. У результаті російських обстрілів енергетична мережа і водоканал Києва вже понесли збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів.

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