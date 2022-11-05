У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Столицю накрив густий туман, синоптики прогнозують, що він протримається до кінця дня.

У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Столицю у суботу, 5 листопада, накрив густий туман. Синоптики прогнозують, що він протримається до кінця дня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"У Києві вранці 5 листопада до кінця дня утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укргідрометцентр

Водночас КМДА оприлюднила рекомендації під час керування автомобілем у тумані.

Слід дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

у випадку зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у Києві 5-6 листопада буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

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