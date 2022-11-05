У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Столицю накрив густий туман, синоптики прогнозують, що він протримається до кінця дня.
У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Столицю у суботу, 5 листопада, накрив густий туман. Синоптики прогнозують, що він протримається до кінця дня.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"У Києві вранці 5 листопада до кінця дня утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
Водночас КМДА оприлюднила рекомендації під час керування автомобілем у тумані.
Слід дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- у випадку зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, у Києві 5-6 листопада буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.
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