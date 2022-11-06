Синоптики предупреждают о густом тумане в Киеве

Украинские синоптики сообщают об опасных метеорологических явлениях в Киеве — тумане. Он продержится до конца воскресенья, 6 ноября.

Об этом сообщили в " Укргидрометцентре ".

В ближайшее время украинскую столицу снова накроет туман. К слову, туман был в Киеве и накануне, 5 ноября.

"В ближайшее время с сохранением до конца суток 6 ноября туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что воскресенье в Киеве будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 8–10°.

Как сообщалось, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ноябрь этого года, вероятно, будет теплым. Территория Украины будет находиться в основном под влиянием антициклонов. Что касается осадков, то их количество, по его прогнозу, будет ниже климатической нормы на 15–0%, в западной части близкой к норме.

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