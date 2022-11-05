Київ може повністю залишитися без світла, води та зв'язку - Кличко

У Києві уже зараз підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок знеструмлення міста.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Про це міський голова Києва сказав в ефірі телемарафону 5 листопада.

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"Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту - ред.) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - заявив мер.

Кличко заспокоїв жителів столиці і повідомив, що уже зараз підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок знеструмлення міста. Окрім цього, обладнано пункти обігріву.

Ситуація із електроенергією

На сьогодні в Україні діють два режими відключень електроенергії - це плановий та аварійний. Як пояснив раніше очільник українського уряду Денис Шмигаль, плановий режим застосовується для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками. А ось аварійні відключення неможливо передбачити та спрогнозувати, як довго вони триватимуть.

В "Укренерго" прогнозуюь, що зима в Україні буде надважкою. Адже енеретичні об'єкти країни стала ціллю для російського противника. Енергооб'єкти вже неодноразово атакувала армія РФ. За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти пошкодили 35-40% об'єктів енергетики.

Дя того, аби перевірити, чи є вдома світло, в Україні створили зручний віджет для телефона. Що потрібно, щоб встановити застосунок - читайте ТУТ.

Київ потерпає від відключень: у частині міста нема ні води, ні світла, ні зв'язку

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