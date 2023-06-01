Закрытое укрытие в Киеве: полиция открыла дело после трагедии

Правоохранители пообещали найти и привлечь к ответственности всех виновных в халатности.

Полиция Киева открыла дело после появления информации о закрытом укрытии в столице, из-за чего погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На ситуацию с закрытым укрытием отреагировал глава МВД Игорь Клименко. Он отметил, что в Киеве погибли три человека – две женщины и 9-летняя девочка, которые пытались попасть в закрытое укрытие.

"Закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто безразличие. Это преступление", – подчеркнул Клименко.

Он добавил, что на 16-й месяц полномасштабной войны уже должны быть исправлены все недоработки в вопросе безопасности людей. Оккупанты продолжают масштабные обстрелы украинских городов, но до сих пор некоторые укрытия остаются закрытыми во время воздушной тревоги.

Полиция Киева начала по этому факту уголовное производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

Правоохранители пообещали найти и привлечь к ответственности всех виновных в халатности.

Кроме того, полиция и ГСЧС Украины будут регулярно проверять доступность и состояние бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны. В полиции подчеркнули, что укрытия должны быть круглосуточно открытыми.

Напомним, во время вражеской ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня погибли три человека, которые не смогли попасть в закрытое укрытие. Это 9-летняя дочь с мамой и еще одна женщина.

Муж одной из погибших Ярослав рассказал, что после объявленной тревоги жена вместе с ребенком и другими людьми побежали в укрытие, но оно было закрыто. Когда люди просили открыть укрытие, обломки сбитых ракет упали прямо на них.

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