Погибли дочь с мамой: в полиции рассказали о жертвах ракетной атаки по Киеву

Ночью против 1 июня во время ракетной атаки армии РФ по Киеву погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Кроме того, 12 человек получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Также во время очередной атаки агрессорки России в столице повреждены медучреждение, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

Тем временем в полиции Киева проинформировали, что потерпевшие получили ранения разной степени тяжести.

"Полицейские Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения РФ", – говорится в сообщении.

К слову, сначала сообщалось о двух погибших детях. Впрочем, впоследствии в КМВА уточнили, что малолетняя жертва одна.

Напомним, ночью в 02:49 в Киеве была объявлена воздушная тревога. В городе сработали силы ПВО. Они избили десять ракет : семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылата — "Искандер-К".

Обломки сбитых ракет упали в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. В результате их падения есть не только разрушения, но и жертвы среди мирного населения. В Деснянском погибли люди, бежавшие к укрытию.

Читайте также: