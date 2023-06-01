Разбитая поликлиника и сгоревшие авто: фото последствий ракетной атаки по Киеву

В частности, обломки вражеских ракет упали на две школы, детсад и детскую поликлинику.

Киев подвергся атаке российскими ракетами "Искандер" в ночь на 1 июня. Все ракеты были сбиты, однако их обломки нанесли существенные разрушения, зафиксированные на фото.

ТСН.ua собрал фото с последствиями ракетной атаки по Киеву.

Воздушные силы ВСУ сбили 10 ракет "Искандер" и их обломки попадали в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева.

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Обломками были повреждены жилые дома и существенные разрушения получила детская поликлиника. В частности, в квартирах киевлян выбиты окна и двери, сорвало балкон и был поврежден трубопровод горячего водоснабжения. Сгорели несколько автомобилей. Обломки вражеских ракет также повредили две школы, детсад и отдел полиции.

В частности, на опубликованных в Сети фото видны разбитое помещение поликлиники и сгоревшие авто. Зафиксировано, как чрезвычайники помогают пострадавшим и устраняют последствия атаки.

Напомним, по предварительным данным, в результате атаки по Киеву 1 июня погибли три человека. Еще 10 человек пострадали.

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