Гибель киевлян из-за закрытого укрытия в поликлинике: Кличко сделал заявление

В поликлинику в Деснянском районе Киева, где погибли люди, выехали специалисты департамента муниципальной безопасности. Они будут выяснять, почему было закрыто укрытие в поликлинике.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и председатель районной, который должен контролировать работу укрытий, находящихся на карте города, должны работать", — говорится в заявлении городского головы.

Кличко пообещал, что все решения по действиям ответственных лиц будут приняты уже сегодня, 1 июня.

Напомним, во время ракетного удара по Киеву ночью 16 мая во многих районах Киева также были закрыты укрытия. Тогда руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в городе проверят все укрытия и бомбоубежища.

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