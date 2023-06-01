Открыт был только центральный вход поликлиники: детали трагедии возле закрытого укрытия в Киеве

В поликлинике в Деснянском районе Киева, куда посреди ночи бежали люди к укрытию, был открыт только центральный вход.

Об этом сообщил глава столичной Деснянской районной государственной администрации Дмитрий Ратников.

"Ночью в нашем районе за считанные минуты после объявления сигнала воздушной тревоги произошел баллистический обстрел. По сообщению директора поликлиники № 3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет. Три человека у укрытия погибли", — говорится в сообщении.

По его словам, специалисты выясняют все детали инцидента. В частности, ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица.

Трагедия возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня Россия атаковала Киев ракетами. Все цели сбили силы ПВО. Впрочем, обломки попадали в несколько районов столицы. В частности, в Деснянском — повреждена поликлиника.

Впоследствии стало известно, что погибли три мирных жителя столицы. Жертвами атаки РФ в Деснянском районе стали бежавшие к укрытию люди. Оно находилось в помещении поликлиники, но в ту ночь оно не работало.

В полиции подтвердили, что погибли 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Кроме того, 12 человек получили ранения.

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