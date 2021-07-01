Задержки рейсов в Анталию: МАУ информирует о причинах

Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией в течение дня.

Авиакомпания "Международные авиалинии" сообщает, что вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталией, (вылет по расписанию в ночь на 1 июля 2021) обусловлены резким сезонным увеличением авиарейсов, а также восстановлением авиасообщения Турции с РФ, что повлекло существенное осложнение слотрегулирования. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

Об этом в четверг, 1 июля, говорится в пресс-релизе компании.

"К сожалению, при таких объективных обстоятельств задержки коснулись рейсов Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия. Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией течение дня", — говорится в сообщение.

Сейчас авиаперевозчик предоставляет всю необходимую помощь пассажирам задержанных рейсов. В частности, всех, кто должен был вылететь из Киева, Харькова и Львова обеспечены горячим и холодным питанием.

"Пассажиры, которые ждали возвращения в Киев на указанных рейсах обратно из Турции, частично перевезены в гостиницы, обеспечены питанием и будет организован трансфер в новое время вылета. Авиакомпания МАУ совместно с туроператором делает все возможное, чтобы пассажиры чувствовали необходимую заботу в нестандартной ситуации и получили предполагаемый в таких случаях сервис ", — уверяют в компании.

МАУ отмечает, что в летнем сезоне 2021 учитывая ограниченные возможности туристических перелетов в страны Европы, внимание украинских туристов, в частности, акцентировано на курортах Турции. Так, по сравнению в июнем 2019 года МАУ осуществила 202 чартерных рейса в Турцию, в 2020-м — 166, а в июне 2021-го — 515. Следует также учитывать нынешний рост количества рейсов в Турцию и по ряду других стран — в совокупности такие тенденции и вызвали неожиданные осложнения на направлении.

Ранее в аэропорту "Борисполь" произошли задержки рейсов в Анталию. По данным представителей авиакомпаний, рейсы перенесены из отсутствует разрешение со стороны Турции.

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