Покушение на убийство, разбой и мошенничество: в Киеве врача-стоматолога будет судить суд присяжных

Покушение на убийство, разбой и мошенничество: в Киеве врача-стоматолога будет судить суд присяжных

В случае доказательства вины обвиняемого ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Киеве врача-стоматолога, обвиняемого в совершении ряда преступлений, будет судить суд присяжных.

В случае доказательства в суде вины обвиняемого ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При участии прокурора Киевской городской прокуратуры в Голосеевском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу в отношении столичного врача-стоматолога, обвиняемого в совершении уголовных преступлений в период с мая 2019 года по сентябрь 2020 года на территории Киева и Киевской области.

В ходе подготовительного заседания обвиняемый воспользовался своим правом на суд присяжных, в связи с чем коллегия судов приняла и назначила судебное разбирательство дела судом присяжных в открытом судебном заседании Голосеевского районного суда Киева.

Также по ходатайству прокурора обвиняемому продлена мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, согласно материалам следствия, 33-летний врач, который занимался стоматологической практикой в Киеве, обвиняется в совершении покушений на умышленные убийства, разбойном нападении, краже, мошенничестве на 400 тысяч гривен, хранении психотропных веществ и угрозе насилием сотруднику правоохранительного органа.

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