Затримки рейсів до Анталії: МАУ інформує про причини

Авіаперевізник та авіаційний регулятор Туреччини роблять усе можливе для оперативного відновлення чартерного авіасполучення МАУ з Анталією протягом дня.

Авіакомпаня "Міжнародні авіалінії" повідомляє, що вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії, (виліт за розкладом в ніч на 1 липня 2021 року) обумовлені різким сезонним збільшенням авіарейсів, а також відновленням авіасполучення Туреччини із РФ, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання. У зв'язку з цим авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

Про це у четвер, 1 липня, йдеться у прессрелізі компанії.

"На жаль, за таких об'єктивних обставин затримки торкнулися рейсів Киів-Анталія, Харків-Анталія та Львів-Анталія. Авіаперевізник та авіаційний регулятор Туреччини роблять усе можливе для оперативного відновлення чартерного авіасполучення МАУ з Анталією протягом дня", - говориться в повідомлення.

Наразі авіаперевізник надає усю необхідну допомогу пасажирам затриманих рейсів. Зокрема, усіх, хто мав вилетіти з Києва, Харкова та Львова забезпечені гарячим та холодним харчуванням.

"Пасажирів, які чекали на повернення до Києва на вказаних рейсах у зворотньому напрямку з Туреччини, частково перевезено до готелів, забезпечено харчуванням та буде організовано трансфер під новий час вильоту. Авіакомпанія МАУ спільно з туроператором робить все можливе, аби пасажири відчували необхідну турботу у нестандартній ситуації та отримали передбачуваний у таких випадках сервіс", - запевняють у компанії..

МАУ зазначає, що у літньому сезоні 2021 року з огляду на обмежені можливості туристичних перельотів до країн Європи, увага українських туристів, зокрема, акцентована на курортах Туреччини. Так, у порівнянні у червні 2019 року МАУ здійснила 202 чартерних рейси до Туреччини, у 2020-му - 166, а у червні 2021-го - 515. Слід також враховувати нинішнє зростання кількості рейсів до Туреччини і з ряду інших країн - у сукупності такі тенденції й викликали неочікувані ускладнення на напрямку.

Раніше в аеропорту "Бориспіль" відбулись затримки рейсів до Анталії. За даними представників авіакомпаній, рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

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