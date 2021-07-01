У Києві змія втекла з квартири і заповзла в таксі (фото)

Рятувальникам довелося розбирати машину.
У Києві змія (маїсовий полоз) втекла з погано закритого тераріуму у квартирі, а потім злізла по дереву з четвертого поверху.
Про це повідомила команда порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group на своїй сторінці в Facebook.
Покинувши будинок, вона проповзла вулицею значну відстань і залізла в автомобіль таксі.
Змію знайшли в щілині між бензобаком і днищем машини.
Щоб дістати змію з машини, рятувальникам довелося розбирати машину, а саме знімати бензобак. Після того, як його зняли, змію успішно дістали і віддали назад господарям.
Шлях змії її господарям вдалося відстежити за допомогою камер спостереження.
Інцидент викликав бурю емоцій у Мережі
* Серйозно?! Змія втекла від господарів... Ой, не втрачайте більше змій. Смішно, якби не було так сумно
* А якби мила тварина залізла комусь до квартири? Скільки було б радості у мешканців
* Водій авто був дуже радий зняттю бака, напевно
* Ідеш вулицею, а тут бац - по дорозі змія повзе, інфаркт можна отримати
* Що такого відбувається в житті людей, що вони вирішують завести вдома змій?
Маїсовий полоз - популярна в приватних колекціях любителів рептилій неотруйна змія з Північної Америки. Її ще називають червоною щурячою змією, бо харчується вона переважно гризунами, але на деревах може полювати на птахів і кажанів.
Нагадаємо, у Харкові пітон заповз до однієї з квартир. Власниця житла виявила плазуна, який згорнувся калачем під ліжком, і повідомила про нього правоохоронцям.