У Києві змія втекла з квартири і заповзла в таксі (фото)

У Києві змія втекла з квартири і заповзла в таксі (фото)

Рятувальникам довелося розбирати машину.

У Києві змія (маїсовий полоз) втекла з погано закритого тераріуму у квартирі, а потім злізла по дереву з четвертого поверху.

Про це повідомила команда порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group на своїй сторінці в Facebook.

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Покинувши будинок, вона проповзла вулицею значну відстань і залізла в автомобіль таксі.

Змію знайшли в щілині між бензобаком і днищем машини.

Щоб дістати змію з машини, рятувальникам довелося розбирати машину, а саме знімати бензобак. Після того, як його зняли, змію успішно дістали і віддали назад господарям.

Шлях змії її господарям вдалося відстежити за допомогою камер спостереження.

Інцидент викликав бурю емоцій у Мережі

* Серйозно?! Змія втекла від господарів... Ой, не втрачайте більше змій. Смішно, якби не було так сумно

* А якби мила тварина залізла комусь до квартири? Скільки було б радості у мешканців

* Водій авто був дуже радий зняттю бака, напевно

* Ідеш вулицею, а тут бац - по дорозі змія повзе, інфаркт можна отримати

* Що такого відбувається в житті людей, що вони вирішують завести вдома змій?

Маїсовий полоз - популярна в приватних колекціях любителів рептилій неотруйна змія з Північної Америки. Її ще називають червоною щурячою змією, бо харчується вона переважно гризунами, але на деревах може полювати на птахів і кажанів.

Нагадаємо, у Харкові пітон заповз до однієї з квартир. Власниця житла виявила плазуна, який згорнувся калачем під ліжком, і повідомила про нього правоохоронцям.

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