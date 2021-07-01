Замах на вбивство, розбій та шахрайство: у Києві лікаря-стоматолога судитиме суд присяжних

Замах на вбивство, розбій та шахрайство: у Києві лікаря-стоматолога судитиме суд присяжних

У разі доведення вини обвинуваченого йому загрожує до 15 років за ґратами.

У Києві лікаря-стоматолога, обвинуваченого у вчиненні низки злочинів, судитиме суд присяжних.

У разі доведення в суді вини обвинуваченого йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За участю прокурора Київської міської прокуратури у Голосіївському районному суді міста Києва відбулося підготовче судове засідання у справі стосовно столичного лікаря-стоматолога, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень у період з травня 2019 року до вересня 2020 року на території Києва та Київської області.

Під час підготовчого засідання обвинувачений скористався своїм правом на суд присяжних, у зв’язку із чим колегія судів ухвалила та призначила судовий розгляд справи судом присяжних у відкритому судовому засіданні Голосіївського районного суду Києва.

Також за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, згідно з матеріалами слідства, 33-річний лікар, який займався стоматологічною практикою у Києві, обвинувачується у вчиненні замахів на умисні вбивства, розбійному нападі, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. гривень, зберіганні психотропних речовин та погрозі насильством працівнику правоохоронного органу.

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