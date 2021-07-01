В Киеве змея сбежала из квартиры и заползла в такси (фото)

В Киеве змея сбежала из квартиры и заползла в такси (фото)

Спасателям пришлось разбирать машину.

В Киеве змея (маисовый полоз) сбежала из плохо закрытого террариума в квартире, а потом слезла по дереву с четвертого этажа.

Об этом сообщила команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.

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Покинув дом, она проползла по улице значительное расстояние и залезла в автомобиль такси.

Змею нашли в щели между бензобаком и днищем машины.

Чтобы достать змею из машины, спасателям пришлось разбирать машину, а именно снимать бензобак. После того, как его сняли, змею успешно извлекли и отдали назад хозяевам.

Путь змеи ее хозяевам удалось отследить с помощью камер наблюдения.

Инцидент вызвал бурю эмоций в Сети

* Серьезно?! Змея сбежала от хозяев... Ой, не теряйте больше змей. Смешно, если бы не было так грустно

* А если бы милое животное залезло кому-то в квартиру? Сколько было бы радости у жителей

* Водитель авто был очень рад снятию бака, наверное

* Идешь улице, а тут бац — по дороге змея ползет, инфаркт можно получить

* Что такого происходит в жизни людей, что они решают завести дома змей?

Маисовый полоз — популярная в частных коллекциях любителей рептилий неядовитая змея из Северной Америки. Ее еще называют красной крысиной змеей, потому питается она в основном грызунами, но на деревьях может охотиться на птиц и летучих мышей.

Напомним, в Харькове питон заполз в одну из квартир. Хозяйка жилья обнаружила пресмыкающегося, который свернулся калачом под кроватью, и сообщила о нем правоохранителям.

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