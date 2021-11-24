За уборкой снега в Киеве можно следить онлайн

Благодаря установленным GPS-трекерам на технике и автоматизированной системе вся важная информация о местонахождении и виде техники доступна в одном месте.
В Киеве в режиме реального времени можно мониторить работу снегоуборочной техники.
Со вчерашнего дня спецтехника обрабатывает дороги и тротуары столицы противогололедными средствами и убирает снег. За ее перемещением и работой можно следить на онлайн-карте. Она действует уже шестой год.
Благодаря установленным GPS-трекерам на технике и автоматизированной системе вся важная информация о местонахождении и виде техники доступна в одном месте.
Вчера во второй половине дня в Киеве пошел небольшой снег и на дороги выехали 173 единицы спецтехники.
В общей сложности, для содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек столица имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники.
Напомним, в Киеве 24 ноября ожидается переменная облачная погода, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
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