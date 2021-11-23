Первый снег в Киеве: в полиции рассказали, сколько ДТП произошло в городе из-за смены погоды

Первый снег в Киеве: в полиции рассказали, сколько ДТП произошло в городе из-за смены погоды

Часто причиной аварий является то, что не все водители сменили летние шины на зимние.

В Киеве во вторник, 23 ноября выпал первый снег. Из-за этого в городе с 17:00 произошло более 25 ДТП.

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Об этом в Facebook сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По данным правоохранителя, в столице после 17:00 произошло более 25 ДТП. Патрульная полиция оперативно составляет админматериалы и возобновляет движение транспорта.

Алексей Белошицкий добавил, что часто причинами аварий является то, что не все водители сменили летние шины на зимние.

"Летние шины теряют значительную часть своих качеств, когда температура воздуха опускается ниже +7°C, ведь обладают неподходящими для холодного времени свойствами: начинают терять гибкость, падает интенсивность сцепления с дорожным покрытием, что может привести к неуправляемости автомобиля и увеличивает риск попадания в ДТП. Зимние шины сохраняют свою эластичность, а значит, гарантируют лучшее сцепление и сокращают тормозной путь на холодных, мокрых, заснеженных и обмерзших дорожных покрытиях", — сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины.

Напомним, в Киеве во вторник, 23 ноября, выпал первый снег. Пока в Сети публиковали яркие фото и видео, водители застряли в километровых пробках.

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