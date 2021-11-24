Центр Киева на весь день перекроют из-за митинга антивакцинаторов: как объехать

Центр Киева на весь день перекроют из-за митинга антивакцинаторов: как объехать

Движение будет ограничено с 10:30 до 17:00.

В среду, 24 ноября, ряд улиц в центре Киева будут перекрыты на весь день в связи с митингом антивакцинаторов от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Также читайте Водителям советуют быть осмотрительными на дорогах: в каких регионах 24 ноября будет сыпать снег

Перекрыты будут:

улица Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейская площадь;

улица Крещатик;

бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Напомним, что в Сети появилась информация о перекрытии моста Патона на ремонт, который продлится два месяца. Но киевлянам якобы обещают организовать на это время "комфортный объезд". В КГГА отреагировали и заявили, что информация о перекрытии моста Патона не соответствует действительности.

Кто организует антивакцинаторское движение в Украине | Новости недели

Читайте также: