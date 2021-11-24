Центр Киева на весь день перекроют из-за митинга антивакцинаторов: как объехать

Движение будет ограничено с 10:30 до 17:00.
В среду, 24 ноября, ряд улиц в центре Киева будут перекрыты на весь день в связи с митингом антивакцинаторов от COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
Перекрыты будут:
- улица Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейская площадь;
- улица Крещатик;
- бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Водителей попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Напомним, что в Сети появилась информация о перекрытии моста Патона на ремонт, который продлится два месяца. Но киевлянам якобы обещают организовать на это время "комфортный объезд". В КГГА отреагировали и заявили, что информация о перекрытии моста Патона не соответствует действительности.
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