За прибиранням снігу в Києві можна стежити онлайн

За прибиранням снігу в Києві можна стежити онлайн

Завдяки встановленим GPS-трекерам на техніці та автоматизованій системі вся важлива інформація про місцеперебування та вид техніки доступна в одному місці.

У Києві в режимі реального часу можна промоніторити роботу снігоприбиральної техніки.

Від учора спецтехніка обробляє дороги й тротуари столиці протиожеледними засобами та прибирає сніг. За її переміщенням та роботою можна стежити на онлайн-карті. Вона діє вже шостий рік.

Завдяки встановленим GPS-трекерам на техніці та автоматизованій системі вся важлива інформація про місцеперебування та вид техніки доступна в одному місці.

Вчора у другій половині дня у Києві пішов невеликий сніг і на дороги виїхали 173 одиниці спецтехніки.

КМДА

Загалом, для утримання доріг, мостів, тротуарів та велодоріжок столиця має 458 одиниць основної й 128 одиниць додаткової спецтехніки.

Нагадаємо, у Києві 24 листопада очікується мінливо хмарна погода, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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