Количество случаев коронавируса в Киеве снова возросло: статистика на 24 ноября

Количество случаев коронавируса в Киеве снова возросло: статистика на 24 ноября

Всего в столице подтверждено 291 437 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 24 ноября в Киеве зафиксировано 1743 новых случая коронавируса за сутки. Это на 112 случаев больше, чем 23 ноября (1631 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 291 437 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 248 928 человек ( 1 504 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 7 284 человека (35 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 169 990 случаев COVID-19 (795 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 146 362 человека ( 863 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 4 009 человек (38 за сутки)

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, когда Киев будет ослаблять карантинные ограничения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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