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Взрывы в Киеве подтвердил Кличко: где именно

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
8879
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Киеве подтвердил Кличко: где именно

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центральных районах столицы / Фото: Associated Press

Столичный глава призвал находиться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе днем 29 мая.

Об этом мэр написал в Сети.

Кличко отметил, что взрывы фиксируются в центральных районах Киева.

"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал глава столицы.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.

Напомним, перед этим в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В ОК "Юг" предупреждали о высоком уровне угрозы ракетных ударов по Украине 29 мая.

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Дата публикации
Просмотры
8879
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