Взрывы в Киеве подтвердил Кличко: где именно

Столичный глава призвал находиться в укрытиях.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе днем 29 мая.
Об этом мэр написал в Сети.
Кличко отметил, что взрывы фиксируются в центральных районах Киева.
"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал глава столицы.
В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.
Напомним, перед этим в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.
В ОК "Юг" предупреждали о высоком уровне угрозы ракетных ударов по Украине 29 мая.
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