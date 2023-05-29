В Броварах в результате ночной атаки оккупантов повреждены жилые дома: что известно

Россия в ночь на 29 мая снова атаковала города Украины ракетами и беспилотниками. В результате ночной атаки в Броварах на Киевщине обломки сбитых ракет повредили окна в жилых домах.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

На территории Броварской громады попадания и разрушения не зафиксированы из-за ночной массированной атаки.

Раненых и жертв нет. В настоящее время проводится обследование.

Ночная атака на Украину 29 мая

Противник выпустил до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 37 вражеских целей.

По данным КМВА, в ходе воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

В результате вражеской атаки 29 мая пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева.

Так, в Подольском было зафиксировано падение обломков на крышу одноэтажного дома. В Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Читайте также: