В Киеве раздаются мощные взрывы

По данным мониторинговых каналов, над Киевом еще есть ракеты.
В Киеве раздается ряд мощных взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
По словам очевидцев, на столицу идет мощная ракетная атака. В одном из районов было слышно, по меньшей мере, 9 сильных взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и добавил, что атака врага идет на центр города.
"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!", — призвал он.
По информации КМВА, работают силы противовоздушной работы.
В Офисе президент призвали киевлян не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО. Об этом написал глава ОП Андрей Ермак на странице телеграмм.
По данным мониторинговых каналов, к Киеву еще долетают ракеты. Предварительно, для ударов применили баллистические ракеты.
Напомним, в ночь на 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и иранскими дронами. Вначале вражеской атаки 29 мая пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева. В частности, в Подольском было зафиксировано падение обломков на крышу одноэтажного частного дома, а в Святошинском районе ликвидировали пожар.
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