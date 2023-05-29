В Киеве раздаются мощные взрывы

По данным мониторинговых каналов, над Киевом еще есть ракеты.

В Киеве раздается ряд мощных взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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По словам очевидцев, на столицу идет мощная ракетная атака. В одном из районов было слышно, по меньшей мере, 9 сильных взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и добавил, что атака врага идет на центр города.

"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!", — призвал он.

По информации КМВА, работают силы противовоздушной работы.

В Офисе президент призвали киевлян не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО. Об этом написал глава ОП Андрей Ермак на странице телеграмм.

По данным мониторинговых каналов, к Киеву еще долетают ракеты. Предварительно, для ударов применили баллистические ракеты.

Напомним, в ночь на 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и иранскими дронами. Вначале вражеской атаки 29 мая пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева. В частности, в Подольском было зафиксировано падение обломков на крышу одноэтажного частного дома, а в Святошинском районе ликвидировали пожар.

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