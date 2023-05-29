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Во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей – КМВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей – КМВА

Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. / Фото: ТСН.ua

Стали известны подробности новой воздушной атаки на столицу.

Прошло всего 18 часов после самой массированной атаки БпЛА по Киеву, а враг снова напал на столицу.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

Это уже 15-я воздушная атака с начала мая.

Россияне-террористы всеми силами пытаются произвести поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Также этими постоянными приступами противник стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.

Этой ночью снова были дроны — по предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы «Shahed». Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям.

"В целом, силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не допущено! Спасибо противовоздушной обороне за отличную работу! (Окончательные данные — в сводках Генштаба и Воздушных сил", — говорится в сообщении.

"В результате падения обломков в Подольском р-не пробило крышу жилого дома, без жертв. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные оперативного возведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Напоминаю важные вещи — не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и, соответственно, — свою жизнь", — уточнил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что возле Киева сбили ракету.

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Просмотры
832
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