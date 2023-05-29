Комбинированная атака РФ в Киевскую область: в полиции показали фото последствий

В нескольких районах Киевщины повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ночью 29 мая Россия обстреляла Киевскую область крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и беспилотниками "шахед". В результате атаки есть повреждения.

Фото последствий опубликовал главный полицейский области Андрей Небитов.

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"С 00:31 до 5:00 в области звучала воздушная тревога. Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены. В результате атаки повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области", — говорится в его сообщении.

По его данным, погибших и потерпевших нет.

Также Небитов добавил, что в результате ночной атаки в одном из районов области занялось здание дачного кооператива.

"Пожар начался около 3:29 ночи. На место прибыли полицейские Киевщины и ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

Небитов подчеркнул, что в настоящее время полиция Киевщины продолжает устанавливать места падения обломков вражеских воздушных объектов. Последствия атаки фиксируются.

Кадры ночного обстрела Киевщины 29 мая / Фото: Андрей Небитов

Кадры ночного обстрела Киевщины 29 мая / Фото: Андрей Небитов

Ночной обстрел Киева 29 мая

Напомним, Россия с начала мая в пятнадцатый раз атакует Киев. В ночь на 29 мая выпустил по столице почти одновременно ракеты и дроны. В КМВА объясняют, что кафиры пытаются осуществить поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО.

По данным местных властей, из-за атаки пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева. Так, в Подольском было зафиксировано падение обломков на крышу одноэтажного частного дома, а в Святошинском районе спасатели ликвидировали пожар.

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