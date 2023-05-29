Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу — Кличко

Кличко поблагодарил сил ПВО за работу ночью 29 мая.
Прошла еще одна сложная ночь для столицы.
Об этом заявил глава Киева Виталий Кличко.
«Но благодаря профессиональности наших защитников в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Верим в ВСУ! Уважаем наших защитников!», — заметил он.
Напомним, что во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.
Ранее сообщалось, что возле Киева сбили ракету.
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