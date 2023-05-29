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Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу — Кличко

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
993
Время на прочтение
1 мин
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Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу — Кличко

Кличко поблагодарил защитников Киева / Фото: Сайт Виталия Кличко

Кличко поблагодарил сил ПВО за работу ночью 29 мая.

Прошла еще одна сложная ночь для столицы.

Об этом заявил глава Киева Виталий Кличко.

«Но благодаря профессиональности наших защитников в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Верим в ВСУ! Уважаем наших защитников!», — заметил он.

Напомним, что во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что возле Киева сбили ракету.

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993
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