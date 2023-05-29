Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу — Кличко

Прошла еще одна сложная ночь для столицы.

Об этом заявил глава Киева Виталий Кличко.

«Но благодаря профессиональности наших защитников в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших. Верим в ВСУ! Уважаем наших защитников!», — заметил он.

Напомним, что во время воздушной атаки на столицу было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что возле Киева сбили ракету.